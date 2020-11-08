Adı Şans, kendisi şanslı

Kaybolan ve bu süreçte trafik kazası sonucu yaralanan "Şans" isimli yavru kediyi yaklaşık bir hafta süren tedaviden sonra sağlığına kavuşturan Gaziemir Belediyesi veterinerlik ekipleri, tedavinin ardından yavru kediyi tekrar sahibiyle buluşturdu.

Yaşama tutunmaya çalışan yavru kedinin varlığını öğrenen Eren Aktaş, minik kediyi 5 ay önce sahiplendi. Aktaş, hayatta kalmayı başardığı için yavruya "Şans" ismini verdi. Yaklaşık 5 aydır kediyi besleyen Aktaş, 10 gün önce işten akşam eve döndüğünde kedinin evde olmadığını fark etti. Hemen kedisini aramaya başlayan Aktaş, ilk önce kedinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak kayıp duyurusu yaptı. Aktaş, daha sonra mahalle muhtarından destek istedi. Muhtarlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım sonucu hayvanseverler, kedinin Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde olduğunu bildirdi.

Kedisinin yerini öğrendikten sonra hemen belediyeye başvuran Aktaş, kedisinin trafik kazasında yaralandığını ve veteriner hekimlerce tedavi edildiğini öğrendi. Kazada yaralanan kediye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan veteriner hekimler, daha sonra kediye belediyenin polikliniğinde gerekli tedavileri uyguladı. Bir hafta boyunca belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evinde kontrol altında tutulan Şans isimli kedi, sağlık kontrollerinin ardından sahibi Eren Aktaş’a teslim edildi.

Kedisi Şans’a yeniden kavuştuğu için duygulanan Eren Aktaş, çok mutlu olduğunu dile getirdi. 10 gün boyunca uzak kaldığı kedisini kucağına alan Aktaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yaklaşık 5 aydır beslediğim kedimin bir gün işten eve döndüğümde evde olmadığını fark ettim. İlk önce kedim Şans’ın fotoğraflarını sosyal medya adreslerimden yayınlayarak aramaya başladım. Daha sonra muhtarlığımızın sosyal medya hesaplarından kayıp paylaşımı yaptık. Kayıp ilanını gören hayvanseverler, kedimin Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde olduğu bilgisini benimle paylaştı. Belediyeye geldiğimde kedime araç çarptığını ve gerekli tüm sağlık müdahalelerinin belediyemizin veterinerleri tarafından yapıldığını öğrendim. Şans’ıma yeni bir yaşam şansı tanıyan Gaziemir Belediyesine teşekkür ediyorum."