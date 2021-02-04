banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak
Yüz yüze eğitim için önemli açıklama!
Yüz yüze eğitim için önemli açıklama!

ABD’de ıslahçı hakkı başvurusu kabul edilen ilk Türk pamuk tohumları

MAY Tohum, TAGEM iş birliği ile geliştirdiği MAY455, MAY505 ve MAY344 isimli pamuk tohum çeşitlerinin ABD ve AB ülkelerinde, ıslahçı hakkı başvurularını tamamladı.

İZMİR 04.02.2021, 10:41
3
ABD’de ıslahçı hakkı başvurusu kabul edilen ilk Türk pamuk tohumları

MAY Tohum, TAGEM iş birliği ile geliştirdiği MAY455, MAY505 ve MAY344 isimli pamuk tohum çeşitlerinin ABD ve AB ülkelerinde, ıslahçı hakkı başvurularını tamamladı.

Türkiye’nin pamuk tohumu ıslahçı ve üreticilerinden MAY Tohum, 2008-2013 yılları arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile hayata geçirdiği “Pamukta Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları” projesi sonucunda, MAY455, MAY505 ve MAY344 isimleriyle tescil edilen çeşitler, ABD ve AB ülkelerindeki Islahçı Hakları Koruma Başvurusunu tamamlanarak koruma altına alındı.

İlgili koruma başvuruları ile ABD ve AB ülkelerine yapılacak tohumluk satış ve lisanslama çalışmaları kapsamında, MAY Tohum’un izni olmadan üçüncü kişi ve kuruluşların ilgili ülkelerde bu tohum çeşitlerini yasal olarak ticari faaliyete konu etme hakkı olamayacak.

Pamuk çeşitleri ve çeşit koruma çalışmalarına yönelik süreçler hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, “2008 yılında başladığımız pamuk Ar-Ge çalışmalarımız kısa sürede çok iyi sonuçlar vermeye başladı. TAGEM iş birliği ile geliştirdiğimiz pamuk çeşitlerimiz MAY455, MAY505 ve MAY344, Türkiye pazarındaki başarısının ardından, ABD’de ve AB ülkelerinde de tarla performansı ve lif kalitesiyle beğeni kazandı. 2021 Ocak ayı itibariyle de bu çeşitlerimizin ilgili ülkelerdeki ıslahçı hakkı başvuruları tamamlandı ve çeşitlerimiz üretim, satış ve lisanslama süreçleri kapsamında koruma altına alındı. Gerçekleştirmiş olduğumuz Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, Türkiye tohumculuk sektörünün, Türkiye’de geliştirilen çeşitlerin ticari ve lisans satışlarını gelişmiş ülkelerde sınai mülkiyet haklarını alarak yapma seviyesine gelmiş olmasından gurur duyuyoruz. MAY Tohum olarak geliştirdiğimiz çeşitler, her yıl, ilgili ülkelerde tarla performansları ve lif kalite değerleriyle daha da ilgi çekiyor. Katma değerli tohum ve sınai mülkiyet hakkı kullanımı, yani lisanslama satışları ile ülkemizin ihracat potansiyelini geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Özellikle, çok yüksek lif kalite değerlerine sahip yeni pamuk tohum çeşitlerinin ıslahına odaklandıklarının altını çizen Yormazoğlu, “MAY Tohum olarak, pamuk ıslah çalışmalarımıza tekstil sektörünün beklentilerine odaklanarak, üreticilerin ve çırçırcıların, yüksek lif kalitesi, verimlilik, yüksek çırçır randımanı gibi ihtiyaç ve taleplerine çözüm olacak çeşit özelliklerini belirlediğimiz ’MyFiber’ platformunu oluşturduk. MyFiber platformumuz kapsamında geliştirilen çeşitlerimiz MAY505 ve MAY455’e bu yıl bir yenisini daha ekledik ve portföyümüzü global pazarda rekabetçi olacak şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. MyFiber platform markamız altında Türkiye’de ıslahını gerçekleştirdiğimiz yeni çeşitlerimiz MAY558 ve MAY609’un da yurtdışı Islahçı Koruma Hakları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

MAY Tohum, pamuk Ar- Ge çalışmaları doğrultusunda, üretici ve çırçır işletmelerinin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm olacak çeşit özelliklerini belirlediği “MyFiber” platformu altında konumlandırılan pamuk çeşitleri, elyaf uzunluğu, çok dayanıklı lif mukavemeti, yüksek iplik olabilirlik indeksi, çeper oranlarının düşük olması, parlak elyaf rengi özellikleriyle tekstil sektörünün tüm beklentilerini karşılar nitelikte çeşitler olarak ön plana çıkmaktadır.
Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16