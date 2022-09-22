AB ile çizilen yol haritası, Otomobilsiz Kent Günü’nde açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ile çalışmalarına başladığı İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde kutlanan Otomobilsiz Kent Günü’nde basına tanıttı. 2 yılda tamamlanacak plan, kentin daha güvenli, temiz ve erişilebilir olmasına, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise daha kolay uluslararası kredi bulmasına ve kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AB ile yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı kamuoyuna açıkladı. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesindeki Otomobilsiz Kent Günü’nde tanıtılan proje, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse ediliyor. SUMP İzmir kısaltmasıyla bilinen destek projesi daha güvenli, temiz, erişilebilir, ucuz hareketlilikle kentteki yaşanabilirliğe ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Ulaşım sorun olmaktan çıkacak"

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşam kalitesini artırma ve iklim kriziyle mücadelede İzmir’de iki büyük başarıya imza attıklarını belirterek “İzmir, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı konusunda Türkiye’de AB’den destek almayı başaran ilk kentlerden biri oldu. İkinci olarak ise ortaya koyduğumuz vizyon ile şehrimize dünyanın ilk ve tek ’Cittaslow Metropolü’ unvanını kazandırdık” dedi. SUMP İzmir’in kent için önemini vurgulayan Başkan Tunç Soyer şöyle konuştu: “Bu plan dünyanın ilk ’Cittaslow Metropolü’ olmaya hak kazanan şehrimiz için yepyeni ve kalıcı bir ufuk tarif ediyor. Ulaşımı sorun olmaktan çıkarıp şehrin bütün alanlarını birbirine bağlayan çok yönlü ve bütüncül bir çözüm sunuyor. Biz İzmir’de ulaşım konusunda dünyadaki değişimin öncülerinden biri olmak için çalışıyoruz. Biliyorum ki bu değişimi ortak akıldan aldığımız güçle beraber başaracağız. Bütün kalbimle inanıyorum ki, her alanda olduğu gibi ulaşımda da doğamızla uyumlu bir model mümkün. Başka bir dünya mümkün.”

"Odakta araçlar değil insana ve çevreye saygı olacak"

Diğer açılış konuşmasını yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şunları söyledi: “İzmir’in Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın startını Otomobilsiz Kent Günü’nde veriyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. İzmir, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması’na geçişte de öncü rolü rol oynuyor. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, İzmir için insan odaklı, erişilebilir, emniyetli, sağlık odaklı dirençli bir ulaşım vizyonu oluşturacak. Geleneksel ulaşım planlamasından farkı odağında araçlar değil insanın ve çevreye saygının olması. Proje belediyenin imar, çevre gibi birçok biriminden ekipler ile yürütülecek, paydaşların ve vatandaşların vizyonun belirlenmesinde geniş söz hakkı olacak.” Toplantı, SUMP İzmir Takım Lideri Prof. Dr. Ashraf Hamed’in projeyle ilgili teknik detayları anlattığı sunumla sürdü.

SUMP İzmir ortak akılla oluşturulacak

İnsan odaklı hareketlilik verisi toplama, strateji geliştirme, eylem planları oluşturma ve kapasite geliştirme gibi aşamaları olan SUMP İzmir, 2 yılda tamamlanacak. Plan, stratejik belge niteliği taşıyacak ve kurumun daha kolay uluslararası kredi bulmasına, kurumsal kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak. Ortak aklı odağına alan plan, kentteki sivil toplum kuruluşlarından meslek odalarına kadar 200 paydaşla oluşturulacak. İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’na AB Desteği projesinin sözleşmesi Hollanda, Almanya, Belçika ve Türkiye firmalarından oluşan uluslararası bir konsorsiyum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi arasında 21 Haziran 2022’de imzalanmıştı.

Otomobilsiz Kent Günü’nde BİSİM’ler ücretsiz

İzmir’de 9.’su düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü nedeniyle BİSİM bisikletleri ücretsiz hizmet veriyor. Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda ise Otomobilsiz Kent Günü amacıyla çocuk yogasından en yavaş bisiklet turnuvasına kadar farkındalık etkinlikleri sürüyor. Başkan Soyer ve Büyükelçi Meyer-Landrut, gün içinde Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerine de katılacak.