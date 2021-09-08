9 Eylül’de Türk bayrakları Banabikurye’den

İstanbul’dan sonra İzmir’de de “kargo fiyatına kurye” sloganıyla faaliyete başlayan Banabikurye, İzmir’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle 9 Eylül’de kullanıcılarına Türk bayrağı dağıtacak.

Türkiye pazarına İstanbul’la giriş yapan Banabikurye, "kargo fiyatına kurye" sloganıyla ikinci şehir olarak İzmir’de faaliyete başladı. 2 binden fazla kurye ile hizmet veren ve İzmir’de 3 ayda yüzlerce firma ve binlerce kişiye teslimat gerçekleştiren Banabikurye, İzmir’in kurtuluşu nedeniyle 9 Eylül’de Banabikurye üzerinden işlem yapan tüm gönderici ve alıcılara Türk bayrağı hediye edecek.

9 Eylül tüm ülkenin kurtuluşu

Banabikurye Ülke Müdürü Arda İpekçi, “Her şehrimizin kurtuluşu hepimiz için önemlidir. Ancak İzmir’in kurtuluşunun Türkiye tarihi için ayrı bir önemi vardır. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurtuluş mücadelesi başlatılmış ve 9 Eylül 1922’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ile sona ermiştir. 9 Eylül aslında sadece İzmir’in değil, tüm ülkenin kurtuluşudur. Bizler de İzmir’de hizmet veren bir firma olarak bu anlamlı günde kullanıcılarımıza bir anı bırakmak istedik ve hem göndericilerimize hem alıcılarımıza Türk bayrağı hediye etme kararı aldık” dedi.

Banabikurye nasıl çalışıyor?

Araçlı ve motorlu kuryeler ile kuryeye ihtiyacı olan kişileri bir araya getiren Banabikurye için kurye hizmetine ihtiyaç duyulduğunda talepler 7/24 web sitesinden ya da ücretsiz uygulamadan dakikalar içerisinde oluşturuluyor. Talep sisteme düşer düşmez gönderinin alınacağı noktaya en yakın olan kuryeler haberdar oluyor ve uygunluk durumuna göre talebi kabul ediyor. Talebin kabul edilmesinin ardından 30 dakika içinde kurye çıkış adresine vararak gönderiyi teslim alıyor ve 60 dakika içerisinde alıcıya ulaşıyor. Bu süreçte gönderi ve kurye haritadan takip edebiliyor. Firmanın hizmetlerine www.banabikurye.com adresinden ulaşılabildiği gibi, telefona uygulama olarak indirmek de mümkün. Uygulama ve web sitesi üzerinden çıkış ve varış adreslerini girerek gönderi fiyatı anında görülebiliyor. Ayrıca çevrimiçi mağazada müşterilere gün içi teslimat hizmetini sunmak için Banabikurye ile API entregrasyonu gerçekleştirilebiliyor.