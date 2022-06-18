86. Uluslararası Bergama Festivali pazartesi günü başlıyor

Türkiye’nin ilk yerel festivali olma özelliği taşıyan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile 1937 yılından beri 86 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Uluslararası Bergama Festivali, 20-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İzmir’in en renkli Festivali için nefesler tutuldu. Pazartesi saat 18.00’de kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılış töreni ile başlayacak festival 7 gün süreyle devam edecek. 20 Haziran tarihinde başlayacak olan Festival sanatçılar geçidinde, Bergama’nın yetiştirdiği dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Sertap Erener, Melek Mosso, Kubat, Tuğba Yurt, Öykü Gürman, Ahmet Şafak, Mustafa Cihat Kılıç Bergama’da sahne alacak. Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın panelist olarak katılacağı programda, tiyatro gösterisi, yerli ve yabancı halk dansları toplulukları yer alacak.

Bergama Belediye Başkanı Başkan Hakan Koştu, “Tüm İzmir’i çevre il ve ilçeleri UNESCO Dünya Mirası Bergama’mıza bekliyorum. Tarihle iç içe sanat ve kültürü yaşamaya herkesi davet ediyorum" dedi.