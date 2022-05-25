84 akademisyen için ‘gurur’ töreni

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) 2019-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna yükselen 84 akademisyen için ‘Atama ve Yükseltme Töreni’ düzenlendi. Meslek hayatlarının en heyecanlı günlerinden birini yaşayan akademisyenlere cübbelerini, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz takdim etti.

Akademik olarak yeni unvana kavuşan öğretim üyeleri için büyük coşkuya sahne olan ‘Akademik Atama ve Yükseltme Töreni’, İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İEÜ’nün Youtube hesabından da canlı yayınlanan törene, birçok akademisyen ailesiyle katıldı; ödüllerini almak için sahneye çocuklarıyla çıktı.

“Güçlü bir eğitim kadrosu”

Törende konuşan İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 21 yıl önce eğitim hayatına başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesinin kısa sürede büyük işler başararak takip edilen, tanınan, saygın bir noktaya geldiğini söyledi. Özpoyraz, “288 öğrenciyle başlayıp 10 bin öğrenciye, 20 bin mezuna uzanan bir eğitim yolculuğuna sahip üniversitemiz, her alanda başarılarıyla kendini kanıtladı. İzmir’imizin en önemli değerlerinden, markalarından biri olan üniversitemiz, lisans programlarına göre Türkiye’nin en çok tercih edilen 4’üncü vakıf üniversitesi konumuna geldi. Türkiye’nin en nitelikli, çalışkan, bilgili gençlerinin dikkatini çeken, onlar için güven ve cazibe oluşturan bir üniversiteyiz. Elbette bu başarılar kolay olmadı, birden gelmedi. Akademisyenlerimiz ve tüm çalışanlarımızla büyük bir aile olduk. Her bir çalışanımızın bu başarılarda payı var. Üniversitemiz, artık Türkiye’nin itici gücü; bugünü doğru okuyan, geleceğe ise ışık tutan bir eğitim üssü” dedi.

“Yeni başarılar, yeni sevinçler yaşayacağız”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise yeni çağın gereklerini idrak eden, değişimi öğrenme metotlarına, ders konularına aktaran deneyimli ve nitelikli bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını belirtti. Prof. Dr. Aşkar, “Üniversitemizin gücü; akademisyenlerimizin üretkenliğinden, çalışkanlığından, araştırmacılığından ve girişimciliğinden geliyor. Şu anda akademisyenlerimiz tarafından yürütülen bilimsel proje sayısı 100’e yaklaştı. Bu projelerin toplam değeri ise 35 milyon lirayı aştı. Bu projelerin 40’a yakını ise mühendislik, yazılım, otomotiv, tıp ve mimarlık gibi farklı alanlarda sürdürülen, ‘üniversite-sanayi’ iş birliğine örnek çalışmalar. 800’ü aşkın akademisyenimizle eşsiz bir ekip, güzel bir aileyiz. Bu birliktelik ve sinerji, inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bize yeni başarıları, yeni sevinçleri beraberinde getirecek. Meslek hayatlarının en özel günlerinden birini yaşayan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bölümlerin ‘akredite’ başarısı

Rektör Aşkar; psikoloji, halkla ilişkiler ve reklamcılık, sinema ve dijital medya, yeni medya ve iletişim, muhasebe ve denetim, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, turizm ve otelcilik programı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün de akredite olarak önemli bir başarıya ulaştığını sözlerine ekledi.