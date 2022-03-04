8 Mart, Selçuk’ta kültür ve sanatla anılacak

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Selçuk’ta kültür ve sanat etkinlikleri ile anılacak. 8-12 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında söyleşiler, kitap tanıtımı, yazma atölyesi ve performanslar yer alıyor.

Kadın mücadelesinin sembol tarihi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Selçuk’ta düzenlenecek etkinlikler, 8 Mart Salı günü saat 12.30’da Turizm Otelcilik Meslek Lisesi önünden kortej yürüyüşü ve devamında Atatürk anıtı önünde düzenlenecek anma programı ile başlayacak. Aynı günün akşamında Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından saat 20.00’de Ahmet Taner Kışlalı Salonunda “Kadın Olmak” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. 9 Mart Çarşamba günü ise Artemis Ritim Grubu performansı, Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Zeybek fgösterisi, “Taşrada Kadın Olmak” söyleşisi de düzenlenecek.

Kırk kadının öyküsü Selçuk Efes Kent Belleğinde

Hafta boyu sürecek etkinlikler kapsamında 12 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Selçuk Efes Kent Belleğinde önsözü Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yazılan “İçimdeki Kırk Kadın” kitabı ile ilgili de bir söyleşi ve tanıtım etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe “İçimdeki Kırk Kadın” kitabında öyküleriyle yer alan Ayşen Şahin ve Özge Mumcu Aybars katılacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgiler Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Selçuklu kadınlar, ilham veren kenti gezecekler

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri öncesinde 7 Mart Pazartesi günü Selçuklu kadınlar için bir gezi düzenlenecek. Gezi kapsamında Selçuklu kadınlar, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar, Artemis Tapınağı ve İsabey Camii’nin aralarında bulunduğu alanları gezecek.