7. Balkan Panorama Film Festivali’ne geri sayım başladı

Buca Belediyesi, 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 7. Balkan Panorama Film Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleşecek festivalin bu yılki onur konukları Türk sinemasının usta oyuncularından Erdal Özyağcılar ve Balkanların dünyaya armağan ettiği en iyi Prag Okulu temsilcileri arasında sayılan yönetmen Goran Markoviç olacak.

16 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, özellikle sinema yapımcıları ve yönetmenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 106 yabancı uzun metraj film, 472 yabancı kısa metraj film, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu festivale, toplam 732 filmin başvurusu alındı. Yaklaşık 2 aylık yoğun bir çalışma sonucunda altı kişiden oluşan ön jüri, 7. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için 10 dalda yarışacak filmleri haziran ayında belirledi ve resmi sitesinde ilan etti. Festivalin resmi programında yer alan tüm yabancı filmler, Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Ayrıca, festivalde bu yıl 12 dünya prömiyeri yapılacak.

Pandemi tedbirleri doğrultusunda yapılacak

Bu yılki programa göre 200’ün üzerinde yerli ve yabancı konuk ağırlamayı planlayan ancak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu sayıyı 100’ün altına düşüren festival kapsamında, sinema salonlarında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine azami düzeyde uyulacak.

Sinemaseverleri zengin bir program bekliyor

7. Balkan Panorama Film Festivali, İzmir’deki sinemaseverlere zengin bir program sunacak. Balkanların sinemadaki renkliliğini İzmirli sinemaseverlerle paylaşacak festivalde, 120 film gösterimi yapılacak. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde (Pembe Köşk) açık havada Sarı Şemsiye ödülü için filmler yarışacak.

Konuk ülke Slovenya

Türkiye’den Mimar Sinan Üniversitesi ve Bulgaristan’dan National Academy For Theatre and Film Arts’ın (NATFA) konuk okul olarak yer alacağı festivalin konuk ülkesi ise Slovenya olacak. Kültürpark’ta açık havada resmi gösterim seçkiden oluşan filmlerden yanı sıra, iki konuk sinema okulunun hem kısa film seçkisi seyirciyle buluşacak hem de okulların yöneticileriyle söyleşiler yapılacak. Kültürpak’taki program kapsamında Slovenya Sinema Dairesi Genel Müdürü Nataşa Buçar ile söyleşi ve film gösterimi yapılacak. Balkanların dünya çapındaki oyuncusu ve Balkan Panorama Film Festivali Danışma Kurulu Üyesi Lazar Ristovski ile masterclass yapılacak.

Gösterimler ve etkinlikler ücretsiz

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinde ise geleneksel olarak her üç sinema salonunda her gün toplamda yaklaşık 30 film gösterilecek. Buca Işılay Saygın Meydanı’nda (Kasaplar Meydanı) da Türk sinemasına damga vurmuş nostaljik filmler gösterilecek. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Dokuz Eylül Üniversitesinden öğrencilerin de büyük ilgi göstereceği festival, katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşatacak. Festival boyunca tüm mekanlarda yapılacak gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak. Festivalin ayrıntılı programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Detaylı bilgi almak isteyen sinemaseverler, festivalin resmi sitesi www.bpff.com.tr adresini ziyaret ederek tüm detaylara ulaşabilecek.