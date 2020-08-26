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6 ilçeye daha “Süt Kuzusu” geliyor

EYLÜLDEN İTİBAREN BERGAMA, DİKİLİ, KINIK, BAYINDIR, SELÇUK VE ÖDEMİŞ İLÇELERİNİN MERKEZ MAHALLELERİNDEKİ 1-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA AYDA BİR KEZ 8 LİTRE SÜT DAĞITILACAK.

İZMİR 26.08.2020, 14:08
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6 ilçeye daha “Süt Kuzusu” geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesinin dağıtım alanını genişletiyor. Eylülden itibaren Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahallelerindeki 1-5 yaş arası çocuklara da ayda bir kez 8 litre süt dağıtılacak. Böylece Süt Kuzusu projesiyle 25 ilçede yaklaşık 160 bini aşkın çocuğa ulaşılmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında bulunan Süt Kuzusu projesini büyütme hedefinde bir aşama daha kaydedildi. 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan Süt Kuzusu projesine, eylülden itibaren Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahalleleri de dâhil edilecek. 2020 yılı itibariyle süt dağıttığı çocuk sayısını 19 ilçede 153 bin 500’e çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylül ayından sonra 25 ilçede yaklaşık 160 binden fazla çocuğa ulaşmış olacak. Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Urla ve Seferihisar’daki çocuklar da 2019 yılının temmuz ayından itibaren projeye dahil edilmişti.

“Üreticimiz mutlu, çocuklarımız sağlıklı olsun”

Daha sağlıklı nesiller için projeyi adım adım büyüttüklerini söyleyen İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Seçim döneminde Süt Kuzusu projesini merkez ilçeler dışında çeperlere de yayacağımızı ve süt aldığımız kooperatif sayısını artırarak daha çok üreticiyi destekleyeceğimizi söylemiştik. Kısa zamanda projenin dağıtım alanını 19 ilçeye çıkardık. Şimdi 25 ilçede çocuklara süt dağıtacağız. 2019 yılından beri süt alımı yaptığımız kooperatif sayısı da arttı. Üreticimiz mutlu, çocuklarımız sağlıklı olsun diye projeyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Süt üretiminde yüzde 440 artış

Büyükşehir, Süt Kuzusu projesiyle üretici kooperatiflerini destekleyerek can suyu oluyor. 2006 yılından beri projeyi Tire Süt Kooperatifi ile sürdüren Büyükşehir, 2019 yılında projeye Yukarıcuma, Örenli, Hisarköy, Çamavlu ve Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini dâhil ederek destek ağını genişletti. Büyükşehir’in bugüne kadar dağıttığı süt miktarı 85 milyon litreye ulaştı. 8. yılına ulaşan proje kapsamında, yaklaşık 302 milyon 675 bin liralık süt alımı yapıldı. Süt üreticilerine sağlanan bu önemli destek sayesinde son 11 yılda Türkiye’deki süt üretimi yüzde 70 artarken, İzmir’de bu oran yüzde 440’a ulaştı.

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