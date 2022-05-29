500 öğrenci festivalde buluştu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, şehrin en büyük tasarım festivallerinden birine imza attı. İki gün süren ‘UNIGRAPH’ adlı festivale katılan 500 öğrenci; reklam, grafik ve film sektörlerindeki alanında uzman isimlerle buluştu, ortak atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘UNIGRAPH’ adlı festivale konuk olarak katılan deneyimli isimler, söyleşilerde öğrencilerin sorularını yanıtladı, onlarla ilham veren hayat hikayelerini paylaştı. İş hayatına atılmayı planladıkları sektörlerin önde gelen isimleriyle tanışan, deneyim kazanan İEÜ’lü gençler, kendilerini geliştirme ve hedeflerini doğru şekillendirme fırsatı buldu.

Sergi de yapıldı

İEÜ Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel hale getirilen festivalde; Berk Gül, Tolga Özbakır, Aslı Çelikel, Ali Ören, Kaan Bağcı ve Onur Şentürk konuşmacı olarak yer aldı. Festival çerçevesinde, Geray Gençer’in ‘Yüzler’ adlı sergisi de katılımcılarla buluştu. Festival sayesinde birçok portfolyo görüşmesi gerçekleştiren öğrenciler, grafik ve animasyon hakkındaki yeni teknikleri de öğrenme fırsatı buldu.

Yeni çağın tasarımcıları

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, festivali önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek devam ettireceklerini söyleyerek “Üniversitemizde nitelikli eğitim alan, sektörlerin talepleri doğrultusunda yetiştirilen gençlerimizin, mezun olmadan önce iş dünyasını da tanımalarını istiyoruz. Tasarım, kendinizi sürekli geliştirmeniz, bilginizi her daim taze tutmanız gereken; aynı zamanda teknolojik gelişmelerden de çok etkilenen alanlar. Biz de yeni çağın tasarımcıları olacak gençlerimizi, içinde bulunduğumuz çağın etkili isimleriyle buluşturmak istedik. Oldukça başarılı bir festival gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Festivalimiz, meslek yüksekokulumuz bünyesindeki radyo ve televizyon programcılığı ile grafik tasarım programları tarafından gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.