5 yaşındaki çocuğun gözü önünde karısını bıçakla öldürdü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşinin canına kıyan adamın, olayın ardından çocuğunu ev sahibine bıraktıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi.

Olay saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Limontepe Mahallesi 9752 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı. Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken, A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bıraktı ve olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Nuran Fırat’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cinayet şüphelisi koca A.F.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çocuğunun gözü önünde cinayeti işlemiş

Öte yandan cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki küçük çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü. Cinayetin hemen ardından 5 yaşındaki çocuğun, cinayet şüphelisi baba tarafından alt katta bulunan ev sahibine bırakıldığı öğrenildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.