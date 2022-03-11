5 ülkeden 22 öğrenci Aliağa’da buluştu

Aliağa Ortaokulu’nun ev sahipliğinde 7-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında 5 ülkeden 22 öğrenci Aliağa Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

Where is Beauty Erasmus programı dahilinde İtalya, İspanya, Bulgaristan, Norveç ve Portekiz’den Aliağa’ya gelen 22 öğrenci ile 11 öğretmen, Aliağa Ortaokulu öğrencileri ile birlikte kültürel geziler, yemek güzelliği konulu etkinlikler ve çeşitli oyunlar gerçekleştirdi. Türk yemek kültürünün ve misafirperverliğinin tanıtıldığı etkinliklere ev sahipliği yapan Aliağa Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde etkinliklerin son günü sertifika töreni düzenlendi. Sertifika dağıtım programına katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilere sertifika takdiminin yanı sıra Aliağa’nın yöresel ürünleri ile Aliağaspor FK’nın ürünlerini hediye etti.

“Hepinizin birer kültür elçisi olacağına inanıyorum”

Erasmus öğrencilerini Aliağa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Sevgili çocuklar, Aliağa’ya gelip kültürümüzü tanıma fırsatı bulduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizleri tarihi köyümüzde misafir ediyoruz. Ülkelerinize döndüğünüzde ilçemiz ve ülkemizle ile ilgili hepinizin birer kültür elçisi olacağına inanıyorum. Aliağamıza geldiğiniz, misafir olduğunuz için sizlere ve bu güzel projeyi hayata geçiren Aliağa Ortaokulu öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.