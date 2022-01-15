40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali başladı

40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen 10. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı.

Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak bilinen uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, bu yıl “40 Yılın Güreşi” sloganıyla düzenleniyor.

“10. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması” ile başlayan festival, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu. 30 devenin görücüye çıktığı 10. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması sonucunda, Kemalpaşa Ulucak Damlacık Mahallesi’nden “Özarslan” adlı deve birinci oldu. Deve sahiplerinin altın havanı, Selçuk Belediye Meclis Üyesi Nuri Caferoğlu tarafından verildi.

10. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması’nda yöresel süsleri ile dikkat çeken develere, jüri üyeleri tarafından; atma yular, aksesuarlar, peş, çul, zilgor, havut, kuyruk bağı ve genel görünüm gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler üzerinden puan verildi. Develerin kent sokaklarında gezmesiyle renkli görüntüler oluştu. 40. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 16 Ocak Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olan Pamucak Arenası’nda başlayacak.