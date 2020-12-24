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4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasında kazananlar belli oldu

Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri anısına bu yıl 4.’sü düzenlenen ve “Covid-19-Pandemi” temasını işleyen eserlerin yarıştığı “4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması” sonuçlandı.

İZMİR 24.12.2020, 10:41
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4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasında kazananlar belli oldu

Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri anısına bu yıl 4.’sü düzenlenen ve “Covid-19-Pandemi” temasını işleyen eserlerin yarıştığı “4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması” sonuçlandı.

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğiyle bu yıl 4.’sü düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle konusu “Pandemi” olarak belirlenen 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasına başvuran 497 eser arasında yapılan değerlendirmenin sonunda 11 eser ödüle layık görüldü. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Tunalı, karikatüristler Varol Yaşaroğlu, Sadık Pala, Zafer Güven, Mustafa Yıldız, Ömer Çam, Cemal İlkbahar ve Aycan Gönenç’ten oluşan jüri, yarışmaya katılan 263 çizerin eserleri arasında gerçekleştirdikleri elemenin ardından ödül kazanan karikatürler belirlendi. Jürinin birbirinden güzel eserler arasında seçmekte zorlandığı eleme sonucunda birincilik ödülünü Orhan Öztürk kazanırken, Engin Selçuk ikincilik ve Nuhsal Işık’ın eseri de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu yıl 4.’sü düzenlenen Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın bundan sonra uluslararası boyuta taşınarak dünyaya açılması gerektiğini söyleyerek, “2020 yılı tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 pandemisinin damga vurduğu bir yıl oldu. Üzerine çok söz söylenecek bir yıl yaşadık. Ancak biz 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ile sözü bir kez daha sanatçılara bıraktık. Yarışmanın yoluna büyüyerek devam etmesi, uluslararası boyuta taşınması için elimizden geleni yapacağız ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Jürimiz, bu yıl yarışmaya hem çocukların hem de başka ülkelerden sanatçıların da karikatürlerini gönderdiğini iletti. Değerlendirmeye alınamasalar da bu katılım bizleri çok gururlandırdı ve duygulandırdı. Görüyoruz ki yarışmanın uluslararası bir boyuta ulaşması adına bir talep var. Yine görüyoruz ki bundan sonra çocuklar ‘biz de varız’ diyor. Karikatür yarışmasının bu yönde büyümesini, hem dünyaya hem de çocukların dünyasına ulaşmasını biz de gönülden istiyoruz. Karikatür sanatçılarımızın İzmir’deki çatısı olan müzemizle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir Karikatür Müzesine layık bina arayışı içerisindeyken İzmir depremini yaşadık. Hizmet binalarımızı da taşımak durumunda kaldık. Ancak müzemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zamanda yeniden sanatçılarımızı ve sanatseverleri hak ettikleri bir binaya kavuşturmak çabasındayız” dedi.

“Tarihe karikatür ile iz düşüldü”

Yarışmada jüri üyeliği de yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, karikatür sanatının güncelden beslendiğini, güncel konuları evrensel boyutlarıyla işlediğini ve tarihsel anlamda kalıcı kıldığını söyledi. Yarışmanın çok güçlü iki kurumun örnek bir dayanışması ile hayata geçtiğini ifade eden Dikmen, “Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak çok güçlü iki kuruluşuz. Bu yarışma çok örnek, çok güçlü ve çok güzel bir dayanışma sonucunda hayata geçiriliyor. Göreve geldiğinden beri bu yarışmaya sahip çıkan, kollarıyla sarıp sarmalayan Belediye Başkanımız Abdül Batur’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmaya sürpriz katılım umut oldu

Uluslararası boyuta taşınması düşünülen ancak pandemi nedeniyle bu yıl da ulusal olarak düzenlenen 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması, çocukların da yarışmaya karikatür göndermesi ile hem gülümsetti hem de geleceğe dair umutları büyüttü. 100’e yakın çocuk çizerin yaptıkları karikatürleri yarışmaya göndermesi, jüriye büyük sürpriz olurken sonraki senelerde yarışmaya bir de çocuk kategorisi eklenmesi yönünde fikirlerin doğmasına sebep oldu. Öte yandan, ulusal düzeyde yapılmasına ve değerlendirme dışında kalmasına rağmen dokuz ülkeden karikatür sanatçıları da eserlerini yarışmaya gönderdi. 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül törenin ise pandemi koşullarına göre ne şekilde ve hangi tarihte gerçekleşeceği ilerleyen günlerde açıklanacak.
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