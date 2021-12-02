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30 engelli derneğin temsilcisi Balçova’da buluştu

İzmir’de engelli bireylerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için faaliyet gösteren 30 derneğin temsilcisi, Balçova’da bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler günü öncesinde yapılan toplantıda Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçedeki engelli vatandaşlar için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verirken, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için fikir alışverişinde bulunuldu.

İZMİR 02.12.2021, 10:50
30 engelli derneğin temsilcisi Balçova’da buluştu

İzmir’de engelli bireylerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için faaliyet gösteren 30 derneğin temsilcisi, Balçova’da bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler günü öncesinde yapılan toplantıda Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçedeki engelli vatandaşlar için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verirken, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için fikir alışverişinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için belirlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, İzmir’de faaliyet gösteren engelli dernekleri Balçova’da bir araya geldi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın ev sahipliğinde Balçova Engelli Hakları Masası’nın koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya, derneklerin başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçedeki engelli vatandaşlar için yaptıkları çalışmalar ve hizmetler ile ilgili bir sunum yaptı. İzmir’de engelli bireylerin hakları için mücadele eden derneklerle birlikte çalışma ortamının oluşmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Çalkaya, "Engelli hakları açısından gün artık engelli sorunlarına dikkat çekme veya bir güne indirgenen etkinlikler düzenleme günü değildir. Var olan sorunun giderilmesi için projeler üretmek, hizmetler üretmek günüdür. Biz Balçova’da bu anlamda çok önemli çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Engelli vatandaşların hizmete ulaşmasında Engelli Haritası’ndan çok faydalandıklarını ifade eden Başkan Çalkaya, “İlçemizde 2005 yılında tüm engelli bireyler belirlenerek bilgilerini içeren bir harita oluşturuldu. Daha sonra bu haritayı dijital platforma taşıdık. Yapacağımız tüm hizmetlerde bu verileri kullanıyoruz. Özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Toplantıya katılan Ortopedik, İşitme ve Görme Engelli Derneklerin temsilcileri de, Balçova Belediyesinin İzmir’de yaptığı örnek çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bundan sonra yapılması gereken çalışmalar ile ilgili görüşlerini ifade etti. Balçova’daki çalışmaların yaygınlaştırılması için toplantıların belirli periyotlarda yapılarak sonuç önerilerinin kamuoyu ile paylaşılması ve hak eksenli mücadeleye devam edilmesi kararlaştırıldı.

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