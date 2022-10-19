28’inci hırsızlıklarında, Çiğli polisinden kaçamadılar

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir iş yerinden elektrikli motosiklet çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan 15, diğerinin ise yine hırsızlık suçundan 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 17 Ekim tarihinde bir iş yeri sahibinin elektrikli motosikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçti. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.B. (19) ve V.G.’nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Olay yeri ve yakınındaki incelemelerden yola çıkan polis ekipleri kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Birinin 15 diğerinin 12 hırsızlık kaydı var

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yapılan incelemede G.B.’nin hırsızlık suçlarından 15, V.G.’nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.