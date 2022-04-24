25 bin çocukla ‘bayram’ sevinci

Bayraklı Belediyesi, bir hafta boyunca süren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, 23 Nisan günü şölene dönüştürdü. Bayraklı sahilinde toplanan 25 bin çocuk, en büyük bayramı gönüllerince kutladı. Başkan Serdar Sandal, “Türk halkının ulusal egemenliğini ilan ettiği günün Atatürk tarafından tüm dünya çocukları için bayram olarak hediye edilmesi çok önemli. Milli bayramlarımızı, nesiller boyu coşku ve gururla kutlayacağız. Atamızın izinden ayrılmayacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesinin bir hafta süren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 23 Nisan’da şölen havasına büründü. Hafta boyunca 15 mahallede yapılan onlarca kültür-sanat ve spor etkinliğinin coşkusu, 23 Nisan günü Bayraklı sahiline taşındı. Alana akın eden binlerce çocuk, aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı. Halk oyunları, Hacivat-Karagöz gösterileri, halat çekme ve çuval yarışları, basketbol, bowling ve penaltı atışları ile uçurtma şenliği çocuklara keyifli saatler yaşattı. Gün boyu süren etkinlikler Mutlu Şarkılar Konseri ile son buldu. Belediye Başkanı Serdar Sandal da bu coşkulu kutlamaya eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal ile birlikte katıldı. Bayraklı Belediyesinin bir hafta süren 23 Nisan kutlamalarına yaklaşık 25 bin çocuk ve ailesi katıldı.

“Atamızın izinden ayrılmayacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Türk halkının ulusal egemenliğini ilan ettiği gün olan 23 Nisan, Ulu Önderimiz Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına ’bayram’ olarak hediye edilmiştir. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bu büyük günü, bir hafta boyunca tüm mahallelerimizde, coşkuyla karşıladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da nesiller boyu milli bayramlarımızı aynı inanç ve gururla kutlayacağız. Atamızın izinden ayrılmayacağız ve devrimlerinden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.