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23 Nisan’da özel doğum günü

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI FATMA ÇALKAYA, DOĞUM GÜNÜ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINA DENK GELEN YUNUS EFE KARAKUŞ’A SÜRPRİZ YAPARAK AİLESİ İLE BİRLİKTE MİNİK BİR PARTİ DÜZENLEDİ.

23 Nisan’da özel doğum günü

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI FATMA ÇALKAYA, DOĞUM GÜNÜ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINA DENK GELEN YUNUS EFE KARAKUŞ’A SÜRPRİZ YAPARAK AİLESİ İLE BİRLİKTE MİNİK BİR PARTİ DÜZENLEDİ.

24 Nisan 2020 Cuma 12:07
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23 Nisan’da özel doğum günü

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen Yunus Efe Karakuş’a sürpriz yaparak ailesi ile birlikte minik bir parti düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Balçova’da ikamet eden 8 yaşındaki Yusuf Ege Karakuş ise hem Çocuk Bayramını hem de 23 Nisan’daki doğum gününü doyasıya yaşayamadı.

Sosyal medyadan Yusuf Efe’nin doğum günü olduğunu öğrenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Yusuf Efe’nin ailesiyle birlikte minik bir parti organize etti. Partiye kendisi de katılan Başkan Çalkaya, doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Yunus Efe Karakuş’a çeşitli hediyeler ile birlikte bir Nutuk verdi.

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