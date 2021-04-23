23 Nisan, Çeşme’de resmi törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çeşme’de resmi törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’nci yılı, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleşen resmi törene, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Belediye Meclisi üyeleri, okul Müdürleri ve siyasi parti yöneticileri katıldı. Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan resmi tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenin ardından kutlama programı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda çevrimiçi bağlantı ile devam etti. Çevrimiçi kutlama programında, Namik Kemal İlkokulu Müdür Yardımcısı Yeşim Gül tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Anasınıfı öğrencilerinin şiir okumasıyla devam eden programda, "Atatürk ve Çocuk" temalı sunum ve "Bizim Bayramımız" oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Program, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.