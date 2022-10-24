2023 Fakir Baykurt Roman Ödülü için geri sayım başladı

Çiğli Belediyesi tarafından, edebiyatın insana kazandırdığı değerleri çoğaltmak amacıyla dört yıldır düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülünün 2023 yılı duyurusu yapıldı. Roman ödülüne katılmak isteyenlerin, 20 Mart 2023 tarihine kadar dosyalarını gönderilebileceği bildirildi.

2023 Fakir Baykurt Roman Ödülüne katılmak isteyen yazarlar, Çiğli Belediyesinin hazırladığı şartnameye göre dosyalarını hazırlayarak 20 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fakir Baykurt Roman Ödülünün seçici kurulunda; Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı bulunacak. Kazanan dosyaya verilecek ödül 20 bin TL olarak belirlenirken; ayrıca kazanan dosya, Çiğli Belediyesince kitap haline de getirilecek. Detaylı bilgi almak isteyenlerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 0232 520 60 00 (2368) numaralı hattan ulaşabileceği, kultur@cigli.bel.tr mail adresinden iletişime geçebileceği belirtildi.

Başkan Gümrükçü: “Romanlarındaki umudu ve cesareti yaşatacağız”

Fakir Baykurt Roman Ödülünün önemine dair açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yerel yönetimlerin bir görevi de yönettikleri şehirde kültürel iklimi oluşturmaktır. Bu iklimin oluşmasında edebiyatın ve sanatın rolü oldukça fazladır. Bu düşüncelerden hareketle her yıl Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü düzenliyoruz. Fakir Baykurt, Anadolu gerçekçiliğinin romancısıdır. Eserleri, yaşamdan beslenen gerçeklerden doğmuştur. Fakir Baykurt’un bir eğitimci olarak verdiği mücadelede ve romanlarında kişilerde hep umut vardır, mücadele vardır. Bizde bu umudu ve cesareti Edebiyata gönül vermiş yazarlara ve onlar aracılığıyla okurlarına aktarmak istiyoruz. Ülkemizim dört bir köşesinden edebiyata ilgi duyan yazarlarımızı ve yazar adaylarımızı Roman Ödülümüze katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.