2 bin 400 yıllık mekânda tarihi birleşim
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİ, 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ BERGAMA’DA TARİHİ ASKLEPİON’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
UNESCO Dünya Mirası Listesindeki kentler arasında yer alan tarihi zenginlikleriyle ünlü Bergama, ilk kez bir büyükşehir belediye meclisi toplantısına sahne olacak. Başkan Tunç Soyer’in teklifi üzerine meclis, 12 Ağustos Çarşamba günü 2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu’nda toplanacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, 12 Ağustos Çarşamba günü Bergama’da tarihi Asklepion’da gerçekleştirilecek. Antik Yunanistan’da tıp tanrısı Asklepios adına kutsanmış şifa tapınağı olarak inşa edilen yapıların günümüze kadar ayakta kalan tek örneği, kuruluşundan 2 bin 400 yıl sonra tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in teklifi üzerine hayata geçirilen buluşma, ilçede ilk kez bir büyükşehir meclisinin toplanması açısından da tarihi nitelik taşıyacak. Toplantıda, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın da Dünya Mirası Listesine girmeye hak kazanan Bergama’nın tarihi, kültürü ve dünya turizmindeki yerini anlatan bir sunum yapacak.
Türkiye’nin en önemli kültür mirası ve turizm merkezlerinden biri olan Bergama’nın sadece antik dönem değil Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin de eşsiz örneklerini barındırdığını belirten Sefa Taşkın, 19. yüzyılda Almanya’ya götürülen Zeus Sunağı’nın ait olduğu yere getirilmesi konusunda da yeni bir atılım yapılmasının önemine dikkat çekti. Taşkın, bu konuda Başkan Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin sergileyeceği birlikteliğin konuyu gündeme taşıma açısından değerli bir adım oluşturacağını da sözlerine ekledi.
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