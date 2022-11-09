19. MÜSİAD EXPO iş dünyasını buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarına katıldı. Saygılı, "124 ülkeden binlerce ziyaretçi, katılımcı ve üst düzey diplomatik temsilci İstanbul’da bir araya geldi. İş görüşmeleri, 60’dan fazla ülkeden ürün ve hizmet bazlı özel alım heyetlerini, doğrudan muhatapları ile bir araya getirerek, yeni iş birliklerine kapılar araladı" dedi.

Ticaret Fuarına katılarak yüzlerce iş insanı ile görüşmeler gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı, ilki 1993 yılında İzmir’de yapılan EXPO fuarının kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu ifade etti. Saygılı, ilk fuarda açtığı standın o günkü heyecanını hâlâ taşıdığını söyledi. Bilal Saygılı, fuara İzmir’den katılan; Aslan Ege, Ali Mamak, BMC, Çeksan, Doğu İklimlendirme, Ebam, GNV Lojistik, Megapol, Molümer, Ortomer, Saygılı Rulman, Simurg Gümrük Müşavirliği, Sunlife Tekstil ve Worldchem stantlarınıda ziyaret etti.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 19. MÜSİAD EXPO Fuarında ifade ettiği gibi omuz omuza, gönül gönüle vererek ülkemiz ekonomisini dünyada hak ettiği seviyeye çıkartacak mücadeleyi hep beraber hedeflerine ulaştıracak her adıma destek vereceğiz. Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız” dedi.

"124 ülkeden binlerce ziyaretçi İstanbul’da bir araya geldi"

MÜSİAD EXPO’nun Türkiye’nin en kapsamlı karma ticaret fuarı olduğunu söyleyen Saygılı, “124 ülkeden binlerce ziyaretçi, katılımcı ve üst düzey diplomatik temsilci İstanbul’da bir araya geldi. Küresel ticarete yön veren bu büyük buluşma, 26’ncı Uluslararası İş Forumu’nda (IBF) Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi, MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu, D8 Ticari Diplomasi Zirvesi, Yabancı Misyonlar Resepsiyonu ve Uluslararası MoU Anlaşmaları İmza Töreni gibi etkinlikler ile ticari diplomasi şölenine dönüştü. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde 25 bin metrekare alanda gerçekleşen 19’uncu MÜSİAD Expo, 24 farklı sektörden sanayici, girişimci ve iş insanını buluşturdu. Fuarımız sektörel çeşitliliği, milli teknoloji projeleri ve dünyanın dört bir yanından ülke stantları ile ilgi odağı oldu. Oluşturduğu fırsatlar ile etkisi sınırları aşan MÜSİAD Expo kapsamında gerçekleştirilen B2B iş görüşmeleri ise 60’dan fazla ülkeden ürün ve hizmet bazlı özel alım heyetlerini, doğrudan muhatapları ile bir araya getirerek, yeni iş birliklerine kapılar araladı" şeklinde konuştu.

Öte yandan uluslararası fuarın açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 19. MÜSİAD EXPO’nun üçüncü gününde fuarı ziyaret etti. Aynı gün düzenlenen akşam yemeğine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılarak birer konuşma yaptı. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, fuarda Başkan Bilal Saygılı’nın olduğu Saygılı Rulman standını ziyaret ederek ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı.