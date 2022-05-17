19 Mayıs’ı anmak için 1919 kişi koşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yol koşusu düzenliyor. 22 Mayıs’taki koşuya 1919 kişi katılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 5 günlük Gençlik Festivali ise İnciraltı Kent Ormanı’nda bugün başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yol koşusu düzenliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı yılı temsilen koşuya 1919 kişi katılacak. Yarışın startı 22 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan verilecek. Koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Sadık Bey Tramvay Durağı’na kadar gidip başlangıç noktasına dönecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençleri spora teşvik edip, İzmir’i gençlik ve spor kenti yapma vizyonu doğrultusundaki yarış, Türkiye de 18-35 yaş kategorisinde para ödülü verilen ilk ve tek yol yarışı olma unvanına sahip olacak. Yarış 14-18 yaş, 19-35 yaş, 36 -75+ yaş kategorilerinde düzenlenecek. Aynı gün yine 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde 5 kilometre paten ve kaykay sürüşü yapılacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlik 09.45’te başlayacak.