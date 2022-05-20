19 Mayıs coşkusu bilim şölenine dönüştü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Radikal Okulları Merkez Bornova Kampüsünde yüzlerce veli, öğrenci ve öğretmenin katılımı ile cumhuriyet ruhuna yakışır bir coşku ile kutlandı. Tecradence Bilim Kulübü, toprağın verimliliğini artırmayı amaçlayan ekolojik projesini ve çalışma aşamalarını törene katılanlarla paylaştı.

Radikal Okulları’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bilim şölenine dönüştü. Radikal Okulları’nda bir ilke imza atan Tecradence Bilim Kulübü, toprağın verimliliğini artırmayı amaçlayan ekolojik projesini ve çalışma aşamalarını törene katılanlarla paylaştı. Radikal Okulları Bornova Kampüsü 9. sınıf öğrencileri, geliştirdikleri projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarını, bilimsel makale yazma ve taramayı, TÜBİTAK için sunacakları projeleri anlattı. Ayrıca Californiya Solucan projesi ile ilgili bilgi verilirken, ülkemizde üretimi desteklemek adına, verimli toprakları artırabilecek çalışmalar anlatıldı. Öğrenciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "En çok Türk gençliğine güveniyorum” sözlerini hatırlatarak bu bilimsel projeyle Atalarının güvenini boşa çıkarmadıklarını ifade etti. Kutlamada okul korosunun müzik ziyafeti, dans kulübünün zeybek gösterisi, edebiyat kulübünün şiir dinletisi, spor kulübünün akrobatik şovları törene katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.