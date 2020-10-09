150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye’yi temsil ettiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ile Öğretim Görevlisi Angela Burns’un eserleri, 150 sanatçının yapıtları arasından seçilerek Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği (International Visual Literacy Association-IVLA) tarafından açılan sanal sergide Türkiye’yi temsil etti.

Korona virüsü salgını nedeniyle sanal ortamda “Görsel Mesajlar” adıyla yapılan sergide, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ile Öğretim Görevlisi Angela Burns’un eserleri, uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

150 sanatçı arasında yapılan incelemede Prof. Dr. Adanır ve Burns, eserleri sergilenme hakkı kazanan 22 sanatçı arasında yer almayı başardı. www.kunstmatrix.com adresinden 31 Aralık’a kadar ziyaret edilecek sergi, sanatı tanıtmak ve görsel okuryazarlığı güçlendirmek amacıyla ilk kez açıldı. Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneğinin yıllık konferansının ardından açılan sergide; boyama, çizim, fotoğrafçılık, baskı, kolaj gibi farklı disiplinlerden sanatçılara yer verildi.

Bugüne yansıyan izler

Sergi ve eseri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, derneğin her yıl farklı bir ülkede görsel okuryazarlık üzerine uluslararası konferanslar gerçekleştirdiğini, bu yıl salgın nedeniyle konferansın online yapıldığını ve ilk kez de sanal bir sergi açıldığını söyledi.

Prof. Dr. Adanır, sergide yer alan eserlerin jüri tarafından belirlendiğini, eserlerin hepsinde görsel bir mesaj bulunduğunu belirterek, “Tekstil sanatçısı olarak, tekstilin günlük hayatta çok önemli olduğu Türkiye’de yaşadığım için kendimi şanslı buluyorum. Kendimi ifade etmek için en iyi teknik olduğuna inandığım dijital baskı, serigrafi, nakış, dokuma, keçe yapımı gibi farklı teknikleri kullanıyorum. Sergide yer alan ‘Bir Zamanlar Bu Gezegende 2’ adlı eserimde de dijital baskı üzerine işleme tekniklerini kullandım. Bu eserde, dijital baskı sayesinde 1962’den gelin ve damat, nakışlı ifadelerle dijital dünyamıza geri döndüler. Bugün hepimiz dijital fotoğraf çekiyoruz ve çoğunlukla basmıyoruz. Eski fotoğraflarda poz vermek için sadece bir şansınız var. Bu çalışmamın amacı, eski düğün fotoğraflarına daha fazla ruh, ifade ve renk vermek. Ülkemi; Japonya, Çin, Belçika, Kanada gibi farklı ülkelerden gelen sanatçılar arasında temsil ettiğim için mutluyum" dedi.

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns da, Kuzey İrlanda’da bulunan iki eski fabrikanın illüstrasyonu ile sergide yer aldığını söyledi. Burns, “Bu çalışmamda çürüyen bu yapıları, bulundukları yerin tarihi haritalarıyla birleştirdim. Dijital teknikler kullanarak geçmişi ve bugünü bir bütün olarak yeniden tasarladım” diye konuştu.