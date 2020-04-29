Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

11 çiftçinin kurduğu Alaçatıspor 93 yaşında

ALAÇATI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜNÜN 93. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR AÇIKLAMA YAPAN KULÜP BAŞKANI SONER VARHAN, "KURULUŞUMUZUN 100. YILINA YAKLAŞIRKEN, HEDEFİMİZİ PROFESYONEL LİG OLARAK BELİRLEDİK" DEDİ.

11 çiftçinin kurduğu Alaçatıspor 93 yaşında

ALAÇATI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜNÜN 93. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR AÇIKLAMA YAPAN KULÜP BAŞKANI SONER VARHAN, "KURULUŞUMUZUN 100. YILINA YAKLAŞIRKEN, HEDEFİMİZİ PROFESYONEL LİG OLARAK BELİRLEDİK" DEDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
1 Okunma
11 çiftçinin kurduğu Alaçatıspor 93 yaşında

30 Nisan 1927 yılında, Alaçatılı 11 çiftçi tarafından kurulan ve Çeşme’nin en eski spor kulübü olan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün 93. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan kulüp başkanı Soner Varhan, "Kuruluşumuzun 100. yılına yaklaşırken, hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik" dedi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kulübün kuruluşunun 93. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Varhan açıklamasında, "Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü, spor yapma olanağı sağlamak, saygı ve sevgi bilincini oluşturmak, bedensel ve ruhsal olarak sağlam bireyler yetiştirmek amacıyla 30 Nisan 1927 tarihinde 11 Alaçatılı çiftçi tarafından kurulmuştur. Kurulduğu renklerinde değişiklik yapmadan devam eden kulübümüzün sarı rengi güneşi ve umudu, laciverti ise sağlam adımlarla hedeflerine ilerlemesini temsil eder" diye belirtti.

"Hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün, birçok profesyonel kulüpten daha eski bir tarihe sahip olduğunu ve Alaçatı’nın markası olan bir kulüp olduğunu vurgulayan Varhan, "Kurulduğu günden itibaren halkımıza spor yapma olanağı sağlayan, profesyonel liglere sporcu veren ve milli sporcular çıkaran takımımız, 93 yıldır kesintisiz olarak varlığını sürdürmektedir. Kuruluşumuzun 100. yılına yaklaşırken, hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik ve bu hedef için sağlam, kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. Bir sene içerisinde çok yol katettik. Ancak daha çok yolumuz var. Tesis binamızın onarılmasıyla, kulüp binamız yeni bir görünüm kazandı. En büyük gücümüz taraftarımızın güvenliği için tribünlerimizde iyileştirmeler yapıldı. Altyapı desteği artırılarak seçmelere sporcular kazandırmaya başladık. Sadece futbol kulübü olarak değil, spor kulübü olma bilinciyle basketbol, tenis ve rüzgar sörfü branşlarını kurmak için adımlar atmaya başladık ve çok branşlı bir spor kulübü olma yolunda ilerliyoruz" diye kaydetti.

"Sosyal platformlarla, taraftar ve kulüp iletişimini doğrudan sağlıyoruz"

Alaçatı’daki işletmelerin kulübe desteğini sağlamak için bu yıl içerisinde projeler geliştirdiklerini ifade eden Varhan, "Aidiyet duygusuyla tüm Alaçatı, kulübümüze sahip çıkıyor. Kulübümüzün sosyal medya hesaplarını etkili kullanarak taraftar ve kulüp iletişimini doğrudan sağlıyoruz. Globalleşen dünyada spor artık sadece sahalarda değil, dijital platformlarda da yer alıyor. Kulübümüze ilgi duyan sporseverlere sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla 7/24 ulaşabiliyoruz. Kulübümüzün bilinirliğini arttırmak, sürekli teması sağlamak için üst seviyede dijital platformlarda olmaya devam edeceğiz. 2027 yılında çok farklı, çağın gereklerini yerine getiren, adından bahsettiren bir Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü olması için hep birlikte çalışıp başaracağımıza inanıyoruz. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşunun 93. yıl dönümü kutlu olsun" diyerek açıklamasını tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Disk kaymasına ameliyatsız çözüm
Disk kaymasına ameliyatsız çözüm
Üreticiye destek, sofralara bereket
Üreticiye destek, sofralara bereket
Çiğli Belediyesi sivrisinekle mücadeleye hız verdi
Çiğli Belediyesi sivrisinekle mücadeleye hız verdi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim