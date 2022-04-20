11 akademisyenin eserleri bu sergide

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde görevli 11 akademisyenin hazırladığı 30 eserden oluşan ‘Crafted’ isimli sergi, Urla Barbaros Köyündeki Mimas Sanatevinde açıldı. İllüstrasyon, dijital baskı ve lazer kesim gibi farklı teknikler kullanılarak hazırlanan birbirinden özel eserler, 7 Haziran’a kadar görülebilecek.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, İzmir’in sanatsal gelişimine katkı sağlayan projeler ürettiklerini söyledi. Doç. Dr. Arzu Vuruşkan ve Öğretim Görevlisi Elif Tekcan ile birlikte, üç boyutlu yazıcı ve akıllı tekstil uygulamalarını kullanarak sergi için bir eser de hazırlayan Prof. Dr. Bulgun, “Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüz; illüstrasyon, kostüm tasarımı, moda tasarımı ve tekstil sanatları üzerine çalışan uluslararası bir akademik kadroya sahip. Öğretim üyelerimiz, akademik ve sanatsal çalışmaları bir arada yürütüyor. ‘Crafted’ adlı sergimizle, İzmir’imizin sanatsal gelişime katkı sağlayan bir etkinliğe daha imza atmış olduk. Böylesine değerli bir serginin oluşmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, bölüm olarak çeşitli projeler aracılığıyla yaklaşık 20 yıldır İzmirli sanatseverlerle buluştuklarını söyledi. Araştırmadan tasarıma, endüstriyel kalıp yapımından tekstil teknolojilerine kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Adanır, “Öğretim üyelerimiz; moda tasarımı, ekolojik baskı ve lif sanatı çerçevesinde değerlendirilebilecek eserlerini, titiz ve uzun süren bir çalışma neticesinde hazırladı. Bölüm olarak böylesine nitelikli ve özel bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da farklı sanatsal projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.