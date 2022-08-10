100’üncü yıl coşkusu başladı: Kocatepe’den İzmir’e Zafer Yürüyüşü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 24 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Kocatepe’den İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü düzenliyor. 24-26 Ağustos tarihleri arasındaki Dereçine-Kocatepe ile 8 Eylül’deki Kemalpaşa etabına yurttaşlar da katılabilecek. Başkan Soyer, “400 kilometrelik Zafer Yolu’nu aynı atalarımızın geçtiği güzergâhtan yürüyeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü düzenliyor. 400 kilometrelik tarihi yolculuğun son durağı ise 9 Eylül’de İzmir’de düzenlenecek kurtuluş törenleri olacak. Başkan Tunç Soyer, İzmir’in 100’üncü yıl etkinliklerini barış temasıyla düzenlediklerini belirterek, “Kurtuluşun 100’üncü yılında İzmir’de uyumu çoğaltmak, milli mücadelenin ve Cumhuriyetin kazanımlarını, barışı ve demokrasiyi pekiştirmek için birçok etkinlik planladık. Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü de 100. yıl programımızın en önemli ayağını oluşturuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığı Kocatepe’den yola çıkacak kafilemiz, hürriyet ve istiklal mücadelesinin destansı bir zaferle mühürlendiği 400 kilometrelik Zafer Yolu’nu atalarımızın geçtiği güzergâhtan yürüyecek ve 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluş törenlerinde halkımızla kucaklaşacak. O akşam İzmir’in, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı’nda yapacağız” dedi.

Dereçine’de söyleşi ve konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi kurtuluş programları çerçevesinde bir dizi kutlama etkinliği de düzenliyor. Büyük Taarruz öncesi şanlı ordumuza kucak açan Dereçine’de 24 Ağustos akşamı düzenlenecek etkinlikler sanatçı, yazar Zülfü Livaneli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Prof. Dr. Emre Kongar’ın da konuk olarak katılacağı “Barış ve Türkiye” söyleşisiyle başlayacak. Söyleşi sonrası ise DJ Yarkin Bora ve Haluk Levent sahne alacak. Konser sonrası komşu Yeşilçiftlik Kasabası’na düzenlenecek halk yürüyüşüne katılacak kafile, geceyi de çadır kampında geçirecek.

Zafer Yolu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’a ilişkin son hazırlıklarını silah arkadaşlarıyla paylaştığı Şuhut Atatürk Evi’ni ziyaret edecek kafile, Büyük Taarruz’un tarihi yıl dönümü olan 25 Ağustos gecesi ise Çakırözü köyünden Kocatepe’ye uzanan 14 kilometrelik Zafer Yolu’nda yürüyecek. Bir asır evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yoldan Kocatepe’ye ulaşacak kafile, sabah saatlerinde düzenlenecek anma törenlerinden sonra İzmir’e uğurlanacak.

Lisanslı dağcı, sporcu ve gönüllü gençlerden oluşan 350 kişilik ana yürüyüş kafilesi ise 400 kilometrelik Zafer Yolu’nu tıpkı atalarımızın geçtiği köy ve kasabalardan yürüyerek 14 günde İzmir’e varacak.

Kurtuluş günleri kutlanacak

Güzergâh üzerindeki Atatürk Evi, müze ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Dumlupınar’a yürüyecek ekip, Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe’de düzenlenecek etkinliklere de katılacak. Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa’nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir’e doğru ilerlemeye devam edecek kafilenin son durağı ise 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek İzmir’in kurtuluş törenleri olacak. Yürüyüş kafilesi, Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar şehitliklerinden bayrağa sardıkları hatıra toprağını da Cumhuriyet Meydanı’nda yükselen Atatürk Anıtı’nın toprağına katacak.

Tarih söyleşileri ve müzik dinletileri

Kafileye hat boyunca mobil ekipleriyle lojistik destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülerin geçtiği köylerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kurtuluş ve zafer coşkusunu yöre halkıyla birlikte yaşayacak. Kamp akşamlarında köy halkının da davetli olacağı tarih söyleşileri ve müzik dinletileri düzenlenecek, çocuklara hikaye kitapları ve Nutuk hediye edilecek.

Zafer konserleri

Kutlamalar çerçevesinde, 28 Ağustos’ta Dumlupınar’da “Cumhuriyetimiz” isimli oyunuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu ve Sümer Ezgü sahne alacak. Kemalpaşa’nın kurtuluş günü olan 8 Eylül akşamı düzenlenecek etkinlik programında ise Prof. Dr. Emre Kongar, gazeteci-yazar Uğur Dündar söyleşisi ile Onur Akın konseri yer alıyor.

Nasıl katılım sağlanacak

24-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek (Dereçine - Kocatepe) ile 8 Eylül Kemalpaşa etabına (Hamzababa-Bağyurdu) yurttaşlar da katılabilecek. Yürüyüşe katılmak isteyenler İzmir’in dijital platformu Bizİzmir’e ücretsiz üye olarak kayıt ekranına ulaşabilecek. Dereçine-Kocatepe etabına ilişkin kayıtlar “bizizmir.com”, “gencizmir.com” ve “izmir.art” üzerinden alınmaya başlandı. Kemalpaşa etabı kayıtları ise 29 Ağustos’ta açılacak.