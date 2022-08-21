100. yıla özel fotoğraf yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu ulusal fotoğraf yarışması düzenliyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 24 Ağustos’tan itibaren İzmir’in kurtuluş etkinliklerinde çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu ulusal fotoğraf yarışması düzenleyecek. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmada, fotoğraf sanatı aracılığı ile 9 Eylül’ün 100. yılında yapılacak etkinlik, tören ve kutlamaların belgelenmesi hedefleniyor. Yarışma aracılığıyla amatör ve profesyonel fotoğrafçıların bu anlamlı günde İzmir’de buluşması sağlanarak kentin bu tarihi günlerine ait görsel bellek oluşturulması amaçlanıyor.

24 Ağustos’ta başlıyor

Katılımcılar yarışmaya 24 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasındaki 100. yıl etkinliklerinde çekilen fotoğraflarla katılabilecek. İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı çerçevesinde yapılacak kutlama, yürüyüş, tören, konser, ışık ve lazer gösterileri, açılış, sergi, hava gösterileri, spor etkinlikleri, fener alayı gibi etkinliklerde çekilen fotoğraflar yarışma çerçevesinde değerlendirilecek. Geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflar yarışmaya katılamayacak. 24 Ağustos’ta Afyon Dereçine’den başlayıp İzmir’e kadar devam edecek “Zafer ve Anma Yürüyüşü” fotoğraf yarışmasının başlangıcı olarak kabul edilecek. Katılımcılar, 19 Eylül 100. Yıl Etkinlik Programı1nı İzmir Büyükşehir Belediyesinin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

100. yılda 100 fotoğrafa ödül verilecek

Yarışmanın birincilik ödülü 15 bin, ikincilik ödülü 10 bin, üçüncülük ödülü 7 bin 500, 5 kişiye mansiyon ödülü 6’şar bin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü ve Seçici Kurul Özel Ödülü 5’er bin TL olacak. Ayrıca sergilemeye değer bulunan 90 fotoğraf 500’er TL ile ödüllendirilecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliği ile düzenlenen yarışmaya fotoğrafa ilgi duyan 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek.

Son başvuru tarihi 20 Eylül

Seçici kurul üyeliğini Prof. Dr. Zühal Özel Sağlamtimur, Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir, Yusuf Tuvi, Selim Bonfil ve Yusuf Aslan’ın yapacağı yarışmaya katılmak isteyenler 20 Eylül tarihine kadar www.tfsfonayliyarismalar.orgwww.tfsfonayliyarismalar.org sitesi üzerinden online başvuruda bulunabilecek.