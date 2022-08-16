100 muhtardan İzmir’e 100’üncü yıl hediyesi

İzmirli muhtarlar, İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıl dönümü için tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. İki aydır tiyatro ve müzik eğitimi alan 100 muhtar, “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” adlı oyunu sahneye koyacak.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri için İzmir’in dört bir yanından 100 muhtar bir araya geldi. Hayatlarında ilk defa tiyatro deneyimini yaşayacak muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde İzmir’in kurtuluş hikâyesini anlatan “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” adlı tiyatro oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor. İlk oyunu Afyon’dan İzmir’e uzanacak Zafer Yolu etkinlikleri çerçevesinde Alaşehir’de sahneleyecek.

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç, “İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliklerinde muhtarlarımızla birlikte biz de yer almak istedik. Muhtarlarımız gönüllü olarak projeye dahil oldular. İki aydır çalışıyoruz. Zafer yürüyüşü çerçevesinde 4 Eylül’de Alaşehir’de, 8 Eylül’de Kemalpaşa’da, 14 Eylül’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde müzikalimizi sahneleyeceğiz” diye konuştu.

Muhtarların sanata öncülük olması önemli

Muhtarları tiyatro sahnesine hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Koordinatörü ve Yönetmen Vedat Murat Güzel, “Açıkçası tahminimizden çok daha kolay adapte oldular. Çok keyifli bir çalışma süreciyle ilerledik. Çok kısa sürede baya yol kat ettik. Muhtarlarımızla birlikte müzikalimizi şekillendirdik. 100’üncü yılda 100 muhtarımızla sahnede olacağız. İnsanlarımıza yaşadıkları yerlerde ilk temas eden kişiler muhtarlardır. Onların verdiği bilgi ve desteklerle toplum aydınlanır. Onların bu sanat yönüyle de İzmir’e yansımaları çok önemliydi. Tunç başkanımızla bir sloganımız vardı; ‘Sanata dokunan ellerde kir barınmaz.’ Biz bu sloganla herkesi sanatla buluşturmak için emek üretiyorduk. Muhtarların buna ortak olması ve öncülük etmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

“Muhtarlarımızla bu projeyi yürütmek bir ayrıcalık”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Ses Eğitmeni Pelin Kadıoğlu da, “Muhtarlarımız çok mutlular ve çok severek bu projenin içindeler. Bizlere çok güveniyorlar. Önemli olan birlik olmak, bütün olmak. Onların yeteneklerini bizler ortaya çıkardık. Evet, sesleri çok güzelmiş, tiyatral yetenekleri çok güzel. Benim alanım müzik alanı. Onlarla birlikte çok güzel bir ilke imza atacağımızı görüyorum ve bu müzikal çok ses getirecek. 100’üncü yıl kutlamaları İzmirimiz için çok önemli. Muhtarlarımızla bu projeyi yürütmek bir ayrıcalık ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Projede yer alan muhtarlar ise heyecanlarını şöyle dile getirdi:

Buca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin: “100’üncü yıl İzmirimizin kurtuluşu, Türkiye için, İzmir için, bizim için çok anlamlı bir gün. Çok güzel bir organizasyon oldu. 100 muhtarımızla birlikte sahne alacağız. 100’üncü yılımızı kutlayacağız. Muhteşem, görkemli bir program hazırladı muhtarlarımız. Çok güzel bir yol kat ettik. Hocalarımız, yaklaşık iki aydır her zaman yanımızdalar. Biz de 100’üncü yıla hazırız. İzmir’e renk katacağız.”

Konak Piri Reis Mahallesi Muhtarı Mine Araplar: “İzmir’in 100’üncü yılında bu çalışmayı yapmak çok heyecanlı. Bir de bu oyunda İlk kadın muhtar Gül Esin hanımın da hayatını bir nebze canlandırmış olacağız. Onun için bizim sevincimiz ve heyecanımız iki katı artıyor. Güzel bir proje. Çalışmalarımızdan artakalan zamanlarda bu projeyi hayata geçiriyoruz. İnanıyorum ki insanlarımıza da çok güzel bir mesaj iletmiş olacağız.”