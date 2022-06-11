1. Ulusal Mandolin Festivaline muhteşem başlangıç

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında kente ilk mandolin festivalini kazandırdı. 1. Ulusal Mandolin Festivali, dünyaca ünlü opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev’in kulakların pasını silen muhteşem konseriyle başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bu sene ilki gerçekleştirilen 1. Ulusal Mandolin Festivali, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konserle başladı. Dünyaca ünlü opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, müzikteki deneyimini mandolinle başka bir boyuta taşıyan Zhanna Aktürk, İzmir Mandolin Orkestrası ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yaylılar Orkestrasının sahne aldığı konsere İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

DEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar’ın şefliğini üstlendiği konser, dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Her yaştan dinleyicinin büyük ilgi gösterdiği konserde birbirinden eşsiz eserleri seslendiren Hakan Aysev, performansıyla kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2 saat süren konserde Hakan Aysev; Denizde Akşam, Pervane, Kalbim Ege’de Kaldı, Hasret (Tanju Okan), Nazende Sevgilim, Çökertme Türküsü, İzmir’in Kavakları ve Gülnihal eserlerini seslendirdi. Konser sonunda DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan ve Prof. Dr. Uğur Malayoğlu Cumhuriyet Meydanında sahne alan sanatçılara birer çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Heyecan bugün ve yarın devam edecek

Bu yıl ilki düzenlenen 1. Ulusal Mandolin Festivalinde konserler bugün ve yarın da devam edecek. DEÜ Sabancı Kültür Sarayında bugün saat 14.00’de başlayacak konserlerde Zeytin Çekirdekleri Mandolin Orkestrası, Mandolinata İstanbul, Münevver Eren-Mücahit Eren, ALKÜ Mandolin Topluluğu, Serpil Özyüksel-Gözde Özyüksel, Ersil Zhanna Aktürk-Natalia Barış sahne alacak. Pazar günkü programda ise Grup Dostyürek, Okul Çalgıcıları Mandolin Topluluğu, Ataç Aydın-Alesker Abbasov, Bülent Yazıcı-Ender Bilge-Sezen Aksu-Güney Gencol-Özgür Deveci, İzmir Mandolin Orkestrası ekipleri İzmirliler ile bulaşacak.