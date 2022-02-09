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İzmir'in yüksek kesimleri beyaz gelinlik giydi!

Güncel 09.02.2022, 14:57
İzmir'in yüksek kesimleri beyaz gelinlik giydi!
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İzmir`in yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken, kar nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar oldu.