Cenaze İstanbul’a Getirildi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur’un cenazesi, Antalya’dan İstanbul’a getirildi. Antalya Havalimanı’ndan kalkan uçak, saat 11.45’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Havalimanında görevlilerce teslim alınan cenaze, işlemlerin ardından Tayfur’un yakınlarına teslim edildi.

Programda Değişiklik

Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde kılınacağı duyurulan cenaze namazı, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı. Yeni program kapsamında, cenaze namazı yarın ikindi vakti kılınacak.

Anma Töreni AKM’de Düzenlenecek

Ferdi Tayfur’un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı tarafından yapılan açıklamada, cenaze programının yarın saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek bir anma töreniyle başlayacağı belirtildi.

Anma töreninin ardından Tayfur, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Şarkılarıyla Ölümsüzleşti

Ferdi Tayfur, geride “Emmoğlu”, “Ben de Özledim”, “Çeşme” gibi hafızalardan silinmeyecek eserler bırakarak Türk müziğinde derin izler bıraktı. Vefatıyla müzik dünyasını ve milyonlarca hayranını yasa boğan sanatçı, eserleriyle her zaman hatırlanacak.

Ekovitrin Medya Grubu olarak Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Büyük usta, müziğin sonsuzluğunda yaşamaya devam edecek.