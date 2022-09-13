Bilal KOÇAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 640 bini aşkın üyesiyle sadece Türkiye’nin en büyük ticaret odası değil; aynı zamanda faaliyetleri, iştirakleri ve üye sayısı itibariyle dünyanın ilk üç odasından birisi. İTO’da 9 Kasım’da seçimler yapılarak yeni yönetim belirlenecek. Adaylığını açıklayan ilk isim mevcut başkan Şekib Avdagiç olurken, daha önce İTO’da başkan yardımcısı olarak görev yapan Murat Kalsın da adaylığını koydu. Seçim yarışı iki aday arasında yaşanacak. Ekovitrin, Eylül sayısının kapağında İTO Başkan Adayı Murat Kalsın ile yapılan özel röportaja ana manşetten yer verdi. Kalsın, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “Güçlü bir ekiple başkanlığa aday oldum. Yeni dünya düzenine ayak uyduracak adımları İTO’da atmamız gerekiyor. Ticarette yeni bir başarı hikayesi yazmaya talibiz” dedi. Tüm sektörlerde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek, öncelikle İstanbul’u dolayısıyla da Türkiye’yi arzu ettiği hedeflere ulaştırmak için çalışmayı hedefleyen Kalsın, İTO’da başkan seçilmesi durumunda gerçekleştirmeyi hedeflediği plan ve projeleri Ekovitrin’e açıkladı.

TURQUALITY DESTEKLERİ GENİŞLETİLDİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle Türkiye Cumhuriyeti’nde en büyük kararlardan bir tanesi daha alındı. Tüm ihracat destekleri, Turquality başlığı altında daha etkin ve verimli olacak şekilde toplanarak, çok verimli bir çalışma oluşturuldu. Destekler genişletilerek yurt içi fuar desteği de getirildi. Ekovitrin, Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Derginin kapağında da yer alan özel röportajda Dr. Salim Çam, “Turquality programını alan firmalar sistematikleşiyor, estetikleşiyor ve krizler onu artık çok fazla etkilemiyor. Çünkü firmalar her krize ve her sancıya karşı dayanıklı hale geliyor. Özellikle yurt içi ve global ekonomik kriz dönemlerinde artık iyi olan firmalar yani, Turquality programına dahil olan firmalar ayakta kalmayı başaracaklar” diye konuştu. “Turquality hizmeti verdiğimiz firmalar, diğerlerine göre 25 yıl daha ileride” diyen Dr. Salim Çam, “80’in üzerinde firmaya Turquality konusunda danışmanlık hizmeti verdik. Bu firmaları kurumsallaşmada ve ticari faaliyetlerinde başarılı olmaları konusunda diğerlerine göre en az 20-25 yıl ileriye götürdük. İhracat ve özellikle döviz girdisi konusunda Türkiye’ye ciddi kazanımlar sağladık” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE, MÜTEAHHİTLİKTE DÜNYA İKİNCİSİ

Covid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaştığı ve yükselen petrol fiyatlarının öne çıktığı 2021 yılındaki performansıyla Türkiye, bu yıl “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 42 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini bir yıllık aranın ardından geri almış oldu. Listede 79 firmayla birinci yine Çin olurken, üçüncü sırada 41 firma ile ABD bulunuyor. Türkiye’nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde yüzde 5,1’e yükseldi. Türk müteahhitlerin global arenada yaptıkları yatırımların ve elde ettikleri başarıların artmasını diliyorum, kendilerini ve şirketlerini tebrik ediyorum.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 7,6 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisine baktığımızda sevindirici ve umut verici bir gelişme yaşandı. Yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi beklentilere paralel olarak yüzde 7,6 oranında büyüdü. Ekonomide, dönemsel bazda yüzde 1,5 büyüme beklentisine karşın yüzde 2,1 oranında büyüme yaşandı. Yıllık bazda hane halkı tüketimi yüzde 22,5, kamu harcamaları yüzde 2,3 ve yatırımlar yüzde 4,7 oranında artış gösterdi. Büyümeye hanehalkı harcamaları 13,6 puan katkı verirken, kamu harcamalarından 0,3 puan ve yatırım harcamalarından 1,2 puan katkı geldi. Büyümeye net ihracatın katkısı ise 2,7 puan olarak gerçekleşti. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle.