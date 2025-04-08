Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı.

Bakan Güler’in askerî törenle karşıladığı İtalya Savunma Bakanı Crosetto’nun ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İtalya Savunma Bakanı Crosetto’yu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti

Kabulde, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.