Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 115,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 113,9, inşaat sektöründe yüzde 126,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 115,0 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,0 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 14,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 112,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 118,3, inşaat sektöründe yüzde 116,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 114,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 121,6, inşaat sektöründe yüzde 116,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 99,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 99,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 102,5, inşaat sektöründe yüzde 115,6, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 96,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,6, inşaat sektöründe yüzde 10,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 14,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,7, inşaat sektöründe yüzde 9,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 10,0, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,3 arttı.