Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununa çözüm getirmek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uraloğlu, "İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın sıkça dile getirdiği taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız" dedi. Ayrıca, "Yarın yapılacak UKOME Toplantısı'nda 2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sistemine ilişkin teklife, oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak olumlu görüş bildireceğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu adımın İstanbul'a hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ NEDİR?

Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisinin sağlanabileceği belirtildi.