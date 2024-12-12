Yıllık Artış Yüzde 59,43

Kasım 2023 ile Kasım 2024 dönemini kapsayan yıllık değerlendirmede ise İstanbul’da yaşam maliyeti yüzde 59,43 oranında artış gösterdi. Bu oran, enflasyonun ve fiyat dalgalanmalarının özellikle temel tüketim ürünlerinde daha belirgin hale geldiğini ortaya koyuyor.

En Fazla Artış Sabunda

Ürün bazında bakıldığında, temizlik ve gıda fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Bir önceki yılın kasım ayına göre:

Sabun fiyatları yüzde 92,63 artışla en yüksek oranlı fiyat artışını kaydetti.

yüzde 92,63 artışla en yüksek oranlı fiyat artışını kaydetti. Et ve kıyma fiyatları yüzde 72,37 oranında yükseldi.

yüzde 72,37 oranında yükseldi. Ayçiçek yağı fiyatları ise yüzde 67,29 oranında arttı.

Geçim Zorluğu Derinleşiyor

İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşam maliyetinin hızlı artışı, özellikle sabit gelirli ailelerin bütçelerine ağır bir yük bindiriyor. Gıda, temizlik ürünleri ve diğer temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışları, vatandaşların satın alma gücünü olumsuz etkilerken, yüksek enflasyon ortamında bu maliyetlerin daha da yükselmesi bekleniyor.

Ekonomik Politikaların Önemi Artıyor

Uzmanlar, bu tür maliyet artışlarının kontrol altına alınması için daha güçlü ekonomik politikalar gerektiğini vurgularken, yerel yönetimlerin sosyal destek mekanizmalarını genişletmesinin önemine dikkat çekiyor.

İstanbul’da yaşam maliyetlerinin bu denli artması, kent sakinleri için endişe verici bir durum yaratırken, sürdürülebilir çözümler ve fiyat istikrarına yönelik adımların atılmasının hayati olduğu ifade ediliyor.