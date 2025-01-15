İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Tam bilet 20 liradan 27 liraya yükseldi. Taksilerde açılış ücreti 42, kısa mesafe ücreti 135 lira oldu. Marmaray'da tam güzergah Gebze-Halkalı ücreti 59 liraya çıktı. Minibüs ücretleri ise kısa mesafe için 25 liraya yükseldi.

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13.17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

Alınan kararla taksi ücretlerine de zam yapıldı. Taksimetre açılışı yüzde 40 artırıldı.

Taksimetre açılış ücreti 30 liradan 42 TL’ye yükseltildi. Kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı.