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İstanbul’da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu

Güncel 21.03.2022, 11:05
İstanbul’da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
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Şişli’de evde annesiyle birlikte yatakta uykuya dalan 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre nefessiz kalarak hayatını kaybetti.