İlçelerdeki bu durum, yerel halk tarafından yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Birçok vatandaş, sokaklarda biriken çöplerin hem görüntü kirliliği yarattığını hem de sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çöplerin kötü koku yaydığı ve haşere sorununu da beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

Bazı vatandaşlar, belediyelerin temizlik hizmetlerinde yetersiz kaldığını dile getirirken, yerel yönetimlerin bu sorunu acilen çözmesi gerektiğini vurguluyor. Belediye yetkilileri ise personel yetersizliği, bütçe kısıtlamaları ve artan nüfus gibi nedenlerle temizlik hizmetlerinde zaman zaman aksaklıklar yaşanabileceğini belirtiyor.

Özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde artan çöp sorununa yönelik belediyelerin nasıl bir çözüm bulacağı merakla bekleniyor. Çevre duyarlılığı konusunda hassas olan vatandaşlar, yetkililerden daha hızlı ve etkili adımlar atılmasını talep ediyor.