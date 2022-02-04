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İstanbul’da 4’üncü kattan düşerek yaşamını yitiren Kübra Ece'nin son görüntüleri

Güncel 04.02.2022, 12:27
İstanbul’da 4’üncü kattan düşerek yaşamını yitiren Kübra Ece'nin son görüntüleri
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Görüntülerde, genç kızın koşarak balkona geldiği, ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görülüyor.