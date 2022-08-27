Zuco 103 müzik grubu 15 yıl aradan sonra Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, elektronik Brezilya müziğinin efsane grubu Zuco 103’ü 15 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturuyor.

Kadıköy Belediyesi ve Hollanda Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen program 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilecek. En son 2007 yılında İstanbul’da konser veren Brezilya müziğinin melodileri ve hareketli ritimlerini elektronik altyapıyla harmanlayan grup, 15 yıl aradan sonra Kalamış Yaz Festivali çerçevesinde dinleyicileriyle buluşuyor.

Zuco 103’den gençler için atölye çalışması

Zuco 103’ün üyelerinden Stefan Kruger, Valentijn Bannier ve Türkiye’den müzisyen Tarık Arslan’ın katılımıyla 28 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te bir atölye çalışması gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek atölyeye 16 - 25 arası gençler ücretsiz katılım sağlayabilecek. Atölyede sanatçılar farklı müzik tekniklerinin karışımıyla nasıl tek ve benzersiz bir müziğin yakalanabileceği, aynı zamanda farklı geçmişlere sahip müzisyenlerin bir araya gelerek nasıl bir kombinasyon elde edebilecekleri enstrümanlar eşliğinde gençlere aktarılacak.