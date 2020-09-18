Zeytinburnu’nda yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLÇEDE BULUNAN TÜM OKULLARI 21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE TEMİZLEYEREK DEZENFEKTE ETTİ.
Zeytinburnu Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm okulları 21 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim dönemi öncesinde temizleyerek dezenfekte etti.
Okulların açılış tarihi 21 Eylül’ün yaklaşması ile birlikte Zeytinburnu Belediyesi ilçede bulunan ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde temizlik çalışması başlattı. Zeytinburnu Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından okullar eğitim-öğretime hazır hale getirildi. Derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları ve koridorlar dezenfekte edildi. ‘Temiz okul projesi’ ile ilçedeki tüm okulların temizlik faaliyetlerini üstlenen Zeytinburnu Belediyesi, 21 Eylül öncesi çalışmalarına hız kattı.
"Okullarımız, sınıflarımız temizleniyor"
Temizlik ve dezenfekte çalışmaları hakkında konuşan Havva Nur Caner, “Temizlik çalışmaları güzel. Belediyemiz elinden geleni yapıyor. Allah razı olsun. Geldikçe görüyoruz. Okullarımız, sınıflarımız temizleniyor. Güzel çalışma yapılıyor. Küçük oğlum Mustafa Emir Caner anaokuluna başlayacak. Kızım Esma Nur Caner de burada okuyacak. Eğer pandemi dönemi bir an önce biterse evlatlarımı göndermeyi istiyorum” diye konuştu.
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