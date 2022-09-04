Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zeytinburnu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 48,3 gram marihuana, bin 265 adet Extacy, 24 bin 720 TL, hassas terazi ve telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.T., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapma suçundan adliyeye sevk edildi.