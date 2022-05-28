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Zeytinburnu’nda parklarda 7 gün 24 saat huzur denetimi

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara akın ederken Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak denetimlerine devam ediyor.

İSTANBUL 28.05.2022, 10:13
Zeytinburnu’nda parklarda 7 gün 24 saat huzur denetimi

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara akın ederken Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak denetimlerine devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara akın ederken Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yılın 365 günü ilçedeki parkları 7 gün 24 saat denetim altında tutan zabıta ekipleri, özellikle geç saatlere kadar parkta kalan vatandaşların huzuru için asayiş tedbirlerini artırdı. İlçe genelinde, başta Zeytinburnu Millet Bahçesi olmak üzere; Dr. Ziya Gün Parkı, Merkezefendi Parkı, Özgürlük Parkı, Mehmet Tarhan Parkı, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Zeytin Park, Zübeyde Hanım Parkı, 700. Yıl Parkı’nda asayiş ve huzur denetimleri devam ediyor. 9 parkı 7 gün 24 saat boyunca kameradan izleyen ekipler, aynı zamanda toplamda 7 gün vardiyalı olmak kaydıyla, 78 görevli zabıta ile devriye geziyor.

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