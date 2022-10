Zeytinburnu’nda öğrencilere diş bakım seti hediyesi

Zeytinburnu’nda ilkokul öğrencilerine ağız bakım alışkanlığı kazandırmak ve diş sağlığının korunmasına dikkat çekmek amacıyla diş bakım seti hediye edildi.

Zeytinburnu Belediyesi gelişme çağında olan ilkokul öğrencilerine yönelik ağız bakım alışkanlığı kazandırmak ve diş sağlığının korunması amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Zeytinburnu Ziya Gökalp İlkokulu’nda öğrencilere diş bakım seti hediye edildi. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Başkan Arısoy sınıfları dolaştı, öğrencilere diş bakım seti dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu. Temizliğin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler bakım setinin içinde bulunan broşürleri okuyarak doğru diş fırçalama tekniğini öğrendi. Proje çerçevesinde Zeytinburnu’nda 14 okulda yaklaşık 18 bin öğrenciye diş bakım seti hediye edilecek.

“18 bin çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, uygulamayı 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirterek, “Zeytinburnu Belediyesi olarak Zeytinburnu’ndaki bütün ilkokullara diş fırçası ve macunu dağıtıyoruz. Her yıl yapıyoruz, bu yıl yaklaşık 18 bin çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Bunda maksadımız dişlerini fırçalama konusunda yeniden dikkat çekmek, ayrıca ilçemizdeki bir üniversiteyle işbirliği halinde çocuklarımıza doğru el yıkamayı da öğreteceğiz, buna önümüzdeki ay başlayacağız. Bunu her yıl yapıyoruz özellikle pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük, pandemiden öncede yapıyorduk. Bu yıl bir farklılık olarak diş fırçası ve macununu koyduğumuz kutuyu değiştirip bez haline getirdik. Bu bezde bizim atölyemizde özel olarak üretildi, bütün çocuklarımıza bu vesileyle ulaşmış oluyoruz. Benim için de moral oluyor çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“Dişlerimi fırçalıyorum”

Öğrencilerden Elif Hicaz ise, “Dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimiz çürür ve dişlerimiz kalmaz bu yüzden dişlerimi fırçalıyorum” şeklinde konuştu.