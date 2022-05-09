Zeytinburnu’nda “Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar” etkinliği

Zeytinburnu’nda 12 yıldır devam eden fesleğen dağıtımı etkinliği bu yıl da sürdü. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gökalp Mahallesi’nde sokakları dolaşarak vatandaşlara fesleğen hediye etti.

Zeytinburnu’nda fesleğen dağıtım geleneği bu yıl da devam etti. “Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar” etkinliğinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gökalp Mahallesi’nde kapı kapı dolaşarak vatandaşlara fesleğen hediye edip, sohbet etti. İlçedeki tüm mahallelerde 40 gün boyunca 250 bin adet fesleğen dağıtılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Arısoy, fesleğenin bir şenlik olduğunu ifade ederek, “Zeytinburnu’nda her baharı fesleğenlerle karşılıyoruz. Bu yıl da ilk ziyaretimize Gökalp Mahallesi’nden başlıyoruz. Bahar Zeytinburnu için bir şenliktir, büyük kutlamadır. Biz de bu vesileyle hemşerilerimizle bir arada olacağız. Yaklaşık 40 gün boyunca Zeytinburnu’nun bütün sokaklarını adım adım, karış karış gezerek hemşerilerimizle bir araya gelip onlara fesleğen takdim edeceğiz. Zeytinburnu’muz fesleğen kokacak” dedi.