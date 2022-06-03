Zeytinburnu’nda “Hoş Geldin Yaz” etkinlikleri başladı

Zeytinburnu’nun tüm mahallelerinde gerçekleşecek olan ve iki ay boyunca devam edecek “Hoş Geldin Yaz” etkinliğinin ilki Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi’nde gerçekleşti.

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde başlattığı “Hoş Geldin Yaz” etkinliğinin ilki, Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi sakinleri için düzenlendi. Celalettin Gözüsulu İlkokulu Bahçesi’nde gerçekleşen programda; çeşitli aktivitelerle eğlenen çocuklar ve gençler, sanatçı Umut Akyıldız’ın canlı performansıyla müziğe doydu. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde programı ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gençlerle selamlaşarak Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi sakinlerinin eğlencesine ortak oldu. Bir sonraki etkinlik ise bugün saat 18.00’de gerçekleştirilecek.