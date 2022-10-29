Zeytinburnu’nda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçı Fettah Can’ın sahne aldığı kutlamada konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Ayrıca ilk yerli otomobilimiz banttan indi. Büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıldönümü dolayısıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından konser programı düzenlendi. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahnede söz alan Başkan Arısoy, Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü ve ilk yerli otomobilin banttan indirilişi dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi. Programın sonunda ünlü sanatçı Fettah Can sevilen şarkılarıyla vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy etkinlikte, “Bugün bizim gurur günümüz. Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Cumhuriyetimiz gelişiyor. Bugün ayrıca ülkemizin geliştirdiği ilk yerli otomobil banttan indi. Onun için büyük gurur duyuyoruz. Bu gururu, bu geceyi sizlerle beraber yaşadığımız için çok mutluyuz. Hepinizi çok seviyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.